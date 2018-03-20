Воспитанники школы циркового искусства из Кузьминок отличились на городском конкурсе

В Центре занятости молодежи города Москвы состоялся финал городского конкурса «Моя Москва — мои возможности!», среди лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и наличием инвалидности.

Школу циркового искусства имени Никулина из района Кузьминки на конкурсе представили выпускник 2013 года Илья Балахонов и выпускница 2012 года Мария Золина.

По результатам участия в конкурсе победителем стал Илья Балахонов, а Мария Золина заняла третье место. (вт)