Дошколята из Алтуфьева познакомились с творчеством Сергея Михалкова

В корпусе 4 школы №305 Алтуфьевского района прошло музыкально-литературное мероприятие «Вот теперь мы точно знаем, кто такой Сергей Михайлович Михалков ». Как отмечается на сайте образовательного учреждения, дети познакомились с творчеством писателя и интересно провели время.

«Дети с удовольствием принимали участие в играх: «Из какого стихотворения эти строчки?» и «Так», читали стихи Михалкова и инсценировали его стихотворение «Бездельник светофор», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №305 Алтуфьевского района находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)