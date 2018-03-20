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Дошколята из Алтуфьева познакомились с творчеством Сергея Михалкова
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Дошколята из Алтуфьева познакомились с творчеством Сергея Михалкова 

Управа Алтуфьевского района 5 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В корпусе 4 школы №305 Алтуфьевского района прошло музыкально-литературное мероприятие «Вот теперь мы точно знаем, кто такой Сергей Михайлович Михалков». Как отмечается на сайте образовательного учреждения, дети познакомились с творчеством писателя и интересно провели время.
«Дети с удовольствием принимали участие в играх: «Из какого стихотворения эти строчки?» и «Так», читали стихи Михалкова и инсценировали его стихотворение «Бездельник светофор», — отмечается в сообщении.
Напомним, школа №305 Алтуфьевского района находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)
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