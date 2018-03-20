В зеленоградской школе появились контейнеры для сортированных отходов

В январе этого года в школе №1194 Зеленограда (корпус 1530) был проведен первый экоурок — пилотный проект компании «МСК-НТ», осуществляющей раздельный сбор отходов в Зеленограде.

Цель этой инициативы — рассказать жителям округа о том, каким образом можно проявить свою сознательность и как правильно сортировать отходы. Как объяснил Игорь Орлов , руководитель отдела по связям с общественностью компании «МСК-НТ», бережному отношению к природе научатся дети и, возможно, через них эти знания передадутся родителям.

Он также объявил, что «МСК-НТ» выиграла тендер на вывоз отходов во всех школах Зеленограда. Педагоги школ, в которых уже прошли экоуроки, а также сами ученики, усвоившие правила раздельного сбора отходов, с большим энтузиазмом восприняли эту новость. И уже в марте мы узнали, с какой серьезностью и ответственностью ребята подошли к делу.

Во дворе школы №1194 компанией «МСК-НТ» были установлены первые контейнеры для отсортированных отходов. Школьники готовились к этому событию, собирая использованные бутылки и другой пластиковый мусор, который в дальнейшем пойдет на переработку. В первый же день своей работы контейнеры были заполнены до отказа.

Анна Алимжанова