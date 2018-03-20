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В школах Красноярска могут отменить оценки
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В школах Красноярска могут отменить оценки 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
О перспективе отмены оценок в красноярских школах 21 марта расскажет руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
По мнение учителей, ежедневное выставление оценок никак не стимулирует детей к обучению и развитию. Напротив, многие ученики испытывают страх перед отметками и формируют негативное отношение к учёбе. Так, безотметочную систему уже ввели в лицее № 9. Примеру лицея последовали ещё несколько общеобразовательных учреждений города. Будут ли отменены отметки и в других школах города, пока неизвестно.
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