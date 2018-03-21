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Красноярским школьникам перестали ставить оценки
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Красноярским школьникам перестали ставить оценки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
В Красноярске ученикам 16 средний учебных заведений больше не ставят традиционные оценки-цифры, передает «7 канал Красноярск» в среду, 21 марта.
«Ребята участвуют в образовательных играх, на которых фиксируются метапредметные и личностные результаты», — отметили в городском управлении образования. В конце каждого занятия учитель оставляет комментарий ученику об успехах и проблемах в освоении предмета, а затем дает ему задание.
Этот комментарий видят только сам ученик и его родители.
По итогам каждой четверти педагоги проводят консилиум с учениками и корректируют образовательную программу.
Причиной отказа от традиционной пятибальной системы называют страхи, мешающие увлекаться занятиями, и отвращение от учебы, появляющееся у неуспевающих молодых людей вместо желания подражать отличникам,
«В такой системе оценивания ребенок никогда не получит «двойку» по математике только потому, что плохо вёл себя на уроке», — отметили в одном из красноярских лицеев.
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