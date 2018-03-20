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В одной из школ Выхина-Жулебина прошли тематические мастер-классы по новым технологиям
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В одной из школ Выхина-Жулебина прошли тематические мастер-классы по новым технологиям 

Управа района Выхино-Жулебино 5 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
На базе школьного корпуса № 2 школы № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова прошел мастер-класс «Создание инфографики с использованием Canva.com» в рамках проекта «Школы Новых технологий».
В процессе занятия педагоги работали с онлайн-конструктором инфографики, работали с рамками, областями, встроенными библиотеками, изучали элементы типографики, создавали фотоколлаж и т. д.
А 13 марта на базе школьного корпуса № 2 состоялся мастер-класс «Создание коллажа с использованием приложения PIXLR EXPRESS. Создание фотоэффектов».
В процессе занятия педагоги работали с приложением PIXLR EXPRESS, занимались обработкой фотографий, созданием фотоколлажа, занимались разработкой инфографики. (вт)
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