В одной из школ Выхина-Жулебина прошли тематические мастер-классы по новым технологиям

На базе школьного корпуса № 2 школы № 1793 имени Героя Советского Союза Александра Новикова прошел мастер-класс «Создание инфографики с использованием Canva.com» в рамках проекта «Школы Новых технологий». В процессе занятия педагоги работали с онлайн-конструктором инфографики, работали с рамками, областями, встроенными библиотеками, изучали элементы типографики, создавали фотоколлаж и т. д. А 13 марта на базе школьного корпуса № 2 состоялся мастер-класс «Создание коллажа с использованием приложения PIXLR EXPRESS. Создание фотоэффектов». В процессе занятия педагоги работали с приложением PIXLR EXPRESS, занимались обработкой фотографий, созданием фотоколлажа, занимались разработкой инфографики. (вт)