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Школьники Подмосковья во вторник пишут метапредметную диагностическую работу
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Школьники Подмосковья во вторник пишут метапредметную диагностическую работу 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Ученики четвертых классов школ Подмосковья во вторник пишут метапредметную диагностическую работу, которая позволит оценить их знания, результаты работы станут известны 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«20 марта 2018 года ученики четвертых классов подмосковных школ пишут региональную метапредметную диагностическую работу с применением автоматизированной системы «Диагностические работы и Тестирование». Проверочная работа поможет выявить пробелы в знаниях школьников и определить пути работы над ошибками», — отмечается в сообщении.
Все ученики четвертых классов одновременно пишут работу в течение 45 минут. Результаты метапредметной работы станут известны 27 марта 2018 года.
Работа проводится через единую систему независимого тестирования, созданную в рамках приоритетного проекта «Качество образования» для получения объективного и независимого результата оценки знаний. Всем ответственным предоставлен доступ к ДИТ через Школьный портал, проверка ответов школьников Подмосковья пройдет в системе независимо: эксперты одной школы проверят работы учеников других школ, эксперту при этом будет недоступна информация о том, работы какой школы он проверяет.
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