Школьники Подмосковья во вторник пишут метапредметную диагностическую работу

Ученики четвертых классов школ Подмосковья во вторник пишут метапредметную диагностическую работу, которая позволит оценить их знания, результаты работы станут известны 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«20 марта 2018 года ученики четвертых классов подмосковных школ пишут региональную метапредметную диагностическую работу с применением автоматизированной системы «Диагностические работы и Тестирование». Проверочная работа поможет выявить пробелы в знаниях школьников и определить пути работы над ошибками», — отмечается в сообщении.

Все ученики четвертых классов одновременно пишут работу в течение 45 минут. Результаты метапредметной работы станут известны 27 марта 2018 года.

Работа проводится через единую систему независимого тестирования, созданную в рамках приоритетного проекта «Качество образования» для получения объективного и независимого результата оценки знаний. Всем ответственным предоставлен доступ к ДИТ через Школьный портал, проверка ответов школьников Подмосковья пройдет в системе независимо: эксперты одной школы проверят работы учеников других школ, эксперту при этом будет недоступна информация о том, работы какой школы он проверяет.