Под звон монет: министр Васильева загоняет российское образование в тупик

По сообщениям СМИ, его суть кроется в навязывании министром проекта Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Документ, как отмечают независимые эксперты, сырой, не отвечающий современным требованиям, а предназначенный лишь для натаскивания учеников на сдачу ЕГЭ. Немудрено, что от обсуждения документа отстранили видных специалистов в сфере образования, к примеру, того же академика Александра Асмолова

Но это было бы полбеды. Президент офшорного монополиста — АО «Просвещение» — Владимир Узун , стоящий за Васильевой, — ее личный друг с состоянием, по его же признанию, в 72 миллиарда рублей. В случае проталкивания министром Васильевой, прямо скажем, отстойных ФГОС, именно «Просвещение» будет печатать массовыми тиражами учебники для российских школяров, ведущими в никуда.

Финансовые пенки, как отмечают специалисты, будут сняты через офшорного монополиста с Кипра — PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED.

Мораль сей басни такова, что российское образование стараниями Васильевой загоняется в тупик под звон монет в карманы приближенных к министру.