Ещё
Под звон монет: министр Васильева загоняет российское образование в тупик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

Под звон монет: министр Васильева загоняет российское образование в тупик 

Мой Калининград 5 часов назад
Фото: Мой Калининград
Вокруг министерства образования РФ и лично министра Ольги Васильевой разгорается грандиозный скандал.
По сообщениям СМИ, его суть кроется в навязывании министром проекта Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Документ, как отмечают независимые эксперты, сырой, не отвечающий современным требованиям, а предназначенный лишь для натаскивания учеников на сдачу ЕГЭ. Немудрено, что от обсуждения документа отстранили видных специалистов в сфере образования, к примеру, того же академика Александра Асмолова.
Но это было бы полбеды. Президент офшорного монополиста — АО «Просвещение» — Владимир Узун, стоящий за Васильевой, — ее личный друг с состоянием, по его же признанию, в 72 миллиарда рублей. В случае проталкивания министром Васильевой, прямо скажем, отстойных ФГОС, именно «Просвещение» будет печатать массовыми тиражами учебники для российских школяров, ведущими в никуда.
Финансовые пенки, как отмечают специалисты, будут сняты через офшорного монополиста с Кипра — PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED.
Мораль сей басни такова, что российское образование стараниями Васильевой загоняется в тупик под звон монет в карманы приближенных к министру.
Мой Калининград: последние новости
Жители Калининградской области — среди победителей Всероссийского конкурса проектов Школьные музеи Калининграда распахнут для горожан В Калининградской области началась работа над созданием комплексной программы экологического просвещения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии92
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора203
Порошенко нашел замену российскому газу303
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Крымский мост готовят к открытию78
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение