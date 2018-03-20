Под звон монет: министр Васильева загоняет российское образование в тупик 

Вокруг министерства образования РФ и лично министра Ольги Васильевой разгорается грандиозный скандал.
По сообщениям СМИ, его суть кроется в навязывании министром проекта Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Документ, как отмечают независимые эксперты, сырой, не отвечающий современным требованиям, а предназначенный лишь для натаскивания учеников на сдачу ЕГЭ. Немудрено, что от обсуждения документа отстранили видных специалистов в сфере образования, к примеру, того же академика Александра Асмолова.
Но это было бы полбеды. Президент офшорного монополиста — АО «Просвещение» — Владимир Узун, стоящий за Васильевой, — ее личный друг с состоянием, по его же признанию, в 72 миллиарда рублей. В случае проталкивания министром Васильевой, прямо скажем, отстойных ФГОС, именно «Просвещение» будет печатать массовыми тиражами учебники для российских школяров, ведущими в никуда.
Финансовые пенки, как отмечают специалисты, будут сняты через офшорного монополиста с Кипра — PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED.
Мораль сей басни такова, что российское образование стараниями Васильевой загоняется в тупик под звон монет в карманы приближенных к министру.