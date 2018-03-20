Макарцев: олимпиада — это намного больше, чем пять задач на листочке А4

Какие интеллектуальные состязания могут подпасть под сокращение, объявленное федеральным министром? Почему в регионах растет интерес к олимпиадному движению? С какого возраста целесообразно приобщать ребенка к этому движению? Как вуз может привлечь в ряды своих студентов победителей престижных соревнований? Об этом и многом другом корреспонденту «Социального навигатора » МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель руководителя Региональной общественной организации «Ассоциация победителей олимпиад» Максим Макарцев.

— Максим Павлович, недавно Ольга Васильева выступила за сокращение количества школьных олимпиад. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Прежде необходимо прояснить, о чем говорила министр. По словам Ольги Васильевой, 40 процентов победителей и призёров перечневых олимпиад не набирают 60 баллов на государственном экзамене. Из её речи следовало, что данная инициатива сокращения числа олимпиад не относится к Всероссийской олимпиаде школьников.

Безусловно, существует огромное количество мероприятий с той или иной частотностью, называемых олимпиадами. В том числе масса деструктивных коммерческих олимпиад типа «Русского медвежонка» или «Золотого Руна». Есть олимпиады, проводимые вузами вне перечня, есть перечневые.

Во всех городах России виден растущий интерес к олимпиадному движению. С нами часто связываются представители регионов по вопросам подготовки. Это и Алтай , и Владимир, и Казань , и Оренбург . Количество олимпиад неуклонно ширится, движение растёт.

Безусловно, министерство образования и науки должно тщательно следить за процедурой проведения всех подведомственных ему интеллектуальных состязаний, способствовать популяризации идеи непрерывности образования, престижности образованности и всесторонней развитости.

Тут стоило бы уточнить, что большинство победителей и призёров третьесортных олимпиад не набирают баллы ЕГЭ. О них, очевидно, и шла речь в высказывании федерального министра.

— Среди победителей олимпиад особенно популярны вузы с известными аббревиатурами. Как вы считаете, чем обусловлена эта популярность? Каковы критерии выбора вуза у победителей олимпиад?

— Критерий очень прост. Престижный, обещающий определённые перспективы — вот такой вуз привлекает олимпиадников. МГИМО влечёт историков и обществоведов, например. Престижность университета определяется просто по сумме частных отзывов, образующих общественное мнение. По образу, сложившемуся вокруг вуза.

Олимпиадники очень хорошо и досконально знают свой предмет и не сталкиваются с проблемами в процессе учёбы. Особенно в том, что касается профильного предмета. Знаю много случаев, когда победителям по биологии было ну очень скучно на факультете фундаментальной медицины. Словом, тут не играет особой роли содержание программ или какой-то иной объективный фактор.

— Каковы, на ваш взгляд, самые популярные направления подготовки среди победителей олимпиад?

— Могу сказать, что в Москве больше всего курсов в рамках созданного нашей ассоциацией проекта «Кружок от чемпионов» ведётся по математике, обществознанию, английскому языку и биологии. С 1 сентября по 1 февраля этого учебного года по математике наши преподаватели провели 1310 занятий, по обществознанию 1098. И чуть меньше по английскому и биологии — 1011 и 988 соответственно.

— Насколько велика конкуренция среди олимпиадников? Могут ли они испытывать трудности при поступлении, даже имея набор привилегий благодаря своим знаниям?

— Не думаю, что это так. Поскольку речь идет о победителях и призёрах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которых любой российский вуз должен зачислить без вступительных экзаменов на программу профильного направления. Тут конкуренции и быть не может.

Даже если на факультете предусмотрено только пять бюджетных мест, а документы на это направление подали двадцать пять «всероссников», вузу придётся взять всех. Нечто подобное произошло на факультете международных отношений Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России.

Во-вторых, если говорить о победителях перечня, то надо понимать, что перечень может им гарантировать статус «БВИ» (без вступительных испытаний), что сродни Всероссийской олимпиаде школьников. Либо может добавить сто баллов за дополнительное вступительное испытание. Или приплюсовать те же сто баллов за ЕГЭ по профилю.

В двух последних случаях абитуриенты идут в общем списке, в котором указываются баллы за каждое вступительное испытание. И таким образом олимпиадники соревнуются не только между собой, но и с абитуриентами, не выигравшими какую-либо олимпиаду. Вот здесь действительно могут возникнуть элементы конкуренции.

— С какого возраста, на ваш взгляд, необходимо активно участвовать в олимпиадах, чтобы добиться звания победителя и поступить в вуз мечты? И в каком возрасте начинать эту гонку уже поздно?

— Ну, никогда не поздно. Я стал готовиться к истории в начале одиннадцатого класса, выиграл двенадцать перечневых олимпиад: очень рьяно стремился поступить. Хотя за такое же время подготовиться к Всероссийской олимпиаде нереально. Есть примеры наших учеников, начавших готовиться к «всероссу» рано летом и ставших абсолютными победителями.

Поздно участвовать в олимпиаде лишь, думаю, когда она прошла. Или же вас на неё не допустили.

Дело в том, что олимпиаду можно рассматривать в каком-то смысле как профориентацию. В седьмом и восьмом классах стоит поэтому участвовать в олимпиадах по всем предметам. Попробовать каждый — понять, какой нравится. Углубиться, зажечься и окончательно определиться с выбором.

Олимпиада — место встречи молодых и талантливых, это новые открытия, неожиданно осенившие решения и радость побед. Поверьте, олимпиада — это больше, чем пять задач на листочке А4.

И в любом случае начинать участвовать стоит как можно раньше. Появились, кстати, очень достойные олимпиады для начального звена.

— Как вуз может привлечь в ряды своих студентов победителей олимпиад?

— Чтобы привлечь олимпиадника, как и любого другого прилежного, умеющего самообразовываться и склонного к рефлексии молодого человека, вуз должен создать удобную и комфортную для реализации его потенциала среду.

Важно, чтобы последняя стимулировала создание чего-то нового, не строила бюрократических препон, не воспринимала бы себя как нечто имманентно компетентное, была бы открыта к диалогу и критике. Пока такого нет, олимпиадник будет идти туда, где считается, что есть перспективы и чей диплом, по общепризнанному мнению, является престижным.