На Южном полюсе развернули флаг школы из Волгоградской области

Побывавшие в Антарктиде ученые из Волгоградской области прославили простую среднюю школу из города Калач-на-Дону . Флаг школы № 3 украсил просторы Южного полюса. Громкое событие для сравнительно небольшой школы Волгоградской области стало возможным благодаря тесному сотрудничеству учителей и ученых. — Чтобы наши дети получали больше того, что предусмотрено школьной программой с углубленным изучением экологии и биологии, мы наладили сотрудничество с разными компаниями и организациями, — рассказал V1.ru учитель биологии школы № 3 Игорь Зубов . — Это дает нашим детям возможность проходить интересную практику и участвовать в различных конкурсах на гранты. Прошлым летом, например, ученики нашей школы в Сочинском парке ухаживали за саженцами каштанов.

Летом прошлого года несколько ученых, с которыми сотрудничает школа Калача-на-Дону, отправились в рабочую экспедицию в Антарктиду. Именно они и развернули флаг школы № 3 на просторах Южного полюса. — Перед этим нам, учителям, предложили разработать макет полотна, — рассказал Игорь Зубов. — Чтобы добраться до Антарктиды, нашему школьному флагу сначала пришлось отправиться в Москву . Оттуда его передавали из рук в руки по цепочке. В итоге он все же добрался до станции на Южном полюсе.

Сейчас флаг калачевской школы все еще находится в холодной Антарктиде. От одной исследовательской группы он перекочевал к другой.