В Институте Пушкина проводится программа повышения квалификации

Курс «Современные методики использования информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы» был подготовлен специально для коллег из Узбекистана

Специалистами факультета дополнительного образования института Обручевского района был составлен индивидуальный план, который включал в себя как специализированные занятия для повышения профессиональных навыков, так и самостоятельную работу, в том числе посещение по направлению Института Пушкина различных учреждений, например, Российскую государственную библиотеку. Ферганский университет стал участником партнерской сети не так давно. 29 ноября 2017 года ректор Ферганского государственного университета Алишер Хаитбаев и декан факультета дополнительного образования Института Пушкина Елена Павличева подписали меморандум о сотрудничестве. «После подписания меморандума у меня и моих коллег возможности стали гораздо шире, — отметила преподаватель кафедры русского языка и литературы Ферганского государственного университета Мая Турсунова.