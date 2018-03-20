Студенческая конференция объединила представителей разных стран 

Конференция кафедры русского и иностранных языков Геологоразведочного университета состоялась в Обручевском районе.
На конференции присутствовали студенты многих групп, в том числе студенты-иностранцы из Анголы, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Кении, Конго, Мьянмы. Для многих из них английский язык является втором родным языком, поэтому положительные отзывы иностранных студентов о выступлениях российских студентов были особенно важны и приятны. На кафедре русского и иностранных языков работают талантливые, неравнодушные, болеющие за дело преподаватели. Они стараются превратить процесс обучения в интересное научное исследование. Благодаря непрерывной работе многочисленных кружков, клубов, студий студенты, изучающие иностранные языки, становятся субъектами образовательного процесса, участвуют в создании новых интерактивных форм обучения.