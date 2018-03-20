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Прокуратура выявила нарушения в организации питания в школах Нижнего Новгорода
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Прокуратура выявила нарушения в организации питания в школах Нижнего Новгорода 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Прокуратура Нижнего Новгорода провела анализ соблюдения законодательства о конкуренции в сфере закупок при организации питания в школах города. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Как отмечается в сообщении, ранее Гордумой было принято постановление, определяющее, что организация питания в школах должна проводиться на конкурсной основе в соответствии с постановлением городской администрации. Однако администрацией Нижнего Новгорода до настоящего времени соответствующий нормативно-правовой акт не разработан и не принят.
В результате школы заключают договоры на бесконкурсной основе. При этом такие договоры заключатся только с двумя организациями. Таким образом права участников рынка оказываемых услуг данной категории ограничены.
В целях устранения нарушения главе города прокуратурой внесено представление.
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