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Ученики школы №1505 «Преображенская» вошли в топ лучших сетевых и системных администраторов
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Ученики школы №1505 «Преображенская» вошли в топ лучших сетевых и системных администраторов 

Управа района Преображенское 6 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
Команда подростков из нашего района стала третьей в московском финале World Skills Junior.
Творческий тандем Екатерины Дмитриевой и Никиты Шевченко дал отличный результат. Ребята заняли третье место на чемпионате Москвы в одной из самых престижных номинаций «Сетевое и системное администрирование». Это итог упорной работы, трудолюбия и умелого научного руководства — ребятам помогала школьная учительница информатики Александра Коняхина. Екатерина и Никита считают свою победу удачным стартом и вовсю готовятся к новым соревнованиям, чтобы поднять планку еще выше.
Ребята из школы №1502 проявляют себя во многих сферах. Недавно десятиклассники Полина Сидоренко, Антон Чумаков и Рустам Теплухин прошли в финал образовательной программы «Школа IT решений», показав свой проект по созданию телеграмм-бота «Найди меня в 1505».
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