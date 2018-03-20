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Новое суперсовременной оборудование появилось в Технопарке школы № 2072
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Новое суперсовременной оборудование появилось в Технопарке школы № 2072 

Управа района Новогиреево 6 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
Технопарк, открытый в прошлом году в школе № 2072, пользуется большой популярностью у всех новогиреевских школьников.
Новейший ультрасовременный 3D-принтер Blueprinter, работающий по технологии SHS или иначе — селективное термоспекание, недавно пополнил список оборудования Технопарка. Новый принтер дает возможность создавать более сложные детали и изделия, чем те модели, которые имелись в Технопарке прежде, и при этом он проще в управлении.
Немаловажно, что расходные материалы для него стоят не так дорого, и он совершенно безопасен для здоровья.
Отметим, что вся ультрасовременная аппаратура Технопарка школы № 2072 доступна для каждого ученика любой школы района. И школьники активно пользуются современными техническими устройствами, используя их в учебе и в подготовке к различным конкурсам и фестивалям.
Фото — школа № 2072.
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