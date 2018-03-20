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В ПГНИУ сократят преподавателей гуманитарных факультетов
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В ПГНИУ сократят преподавателей гуманитарных факультетов 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском государственном научно-исследовательском университете сообщили о сокращении числа преподавателей.
«Изменения в штатном расписании связны с требованиями Министерства образования и науки РФ. Если пять лет назад один преподаватель обучал в среднем девять студентов, то к 2019 году на одного преподавателя должно приходиться уже 12 студентов, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» ректор ПГНИУ Игорь Макарихин. — В других вузах преподавателей сокращали с 2014 года, доля достигала 20-30%. Нам же удавалось сохранять число преподавателей за счёт роста числа студентов. По демографическим прогнозам, ближайшие год — два число студентов расти не будет. Поэтому изменения в профессорско-преподавательском составе нашего университета произойдут, но коснутся они не более чем 5% от всего числа преподавателей. В среднем, это соответствует примерно половине преподавательской ставки на каждой кафедре вуза».
В ПГНИУ пояснили, что изменения прежде всего коснутся гуманитарных факультетов, потому что государство заинтересовано в развитии естественнонаучных и технических направлений. Набор на гуманитарные факультеты сокращается, студентов становится меньше, соответственно и преподавателей должно стать меньше.
«Но, повторяю, что в большинстве случаев преподаватели останутся в университете и смогут больше времени уделять науке и дополнительному образованию», — заметил ректор.
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