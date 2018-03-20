Тренинг «Дружба в классе» прошел в школе на Новгородской

В четверг, 15 марта, в 5 «М» классе школы №1416 района Лианозово прошел тренинг «Дружба в классе: лишних не бывает». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Программа началась с интерактивного голосования с использованием индивидуальных i-Pad. По результатам голосования была проведена дискуссия, после которой ребята просмотрели короткий видеофильм, снятый специально для занятия. Далее был проведен тренинговый модуль «Межличностная толерантность в коллективе», — уточняется на сайте.

Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)