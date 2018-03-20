Ещё
Тренинг «Дружба в классе» прошел в школе на Новгородской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тренинг «Дружба в классе» прошел в школе на Новгородской 

Управа района Лианозово 3 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 15 марта, в 5 «М» классе школы №1416 района Лианозово прошел тренинг «Дружба в классе: лишних не бывает». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Программа началась с интерактивного голосования с использованием индивидуальных i-Pad. По результатам голосования была проведена дискуссия, после которой ребята просмотрели короткий видеофильм, снятый специально для занятия. Далее был проведен тренинговый модуль «Межличностная толерантность в коллективе», — уточняется на сайте.
Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)
Управа района Лианозово: последние новости
Ансамбли школы искусств имени Калинникова дадут концерт для жителей Лианозова Вечер романса прошел в школе искусств Лианозова Театр песни «Берег детства» поздравил учителей школы Лианозова с 8 Марта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии93
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора198
Порошенко нашел замену российскому газу302
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение