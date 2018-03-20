В школе Теплого Стана прошла неделя правовой культуры

Всю неделю перед выборами Президента России в детском саду образовательного учреждения «школа № 1101» проходила неделя правовой культуры «Вместе воспитываем гражданина».

«16 марта 2018 года было проведено завершающее мероприятие, посвященное выборам — театрализованное развлечение «Выборы правителя сказочной страны» — сообщается на сайте школы.

Целью этого мероприятия было объединение усилий педагогов и родителей в развитии у детей представлений о процедуре демократических выборов. Детей учили выполнять социальные роли: избиратель, кандидат, член избирательной комиссии, счётная комиссия, наблюдатель.