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В школе Теплого Стана прошла неделя правовой культуры
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В школе Теплого Стана прошла неделя правовой культуры 

Наш Теплый стан 7 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
Всю неделю перед выборами Президента России в детском саду образовательного учреждения «школа № 1101» проходила неделя правовой культуры «Вместе воспитываем гражданина».
«16 марта 2018 года было проведено завершающее мероприятие, посвященное выборам — театрализованное развлечение «Выборы правителя сказочной страны» — сообщается на сайте школы.
Целью этого мероприятия было объединение усилий педагогов и родителей в развитии у детей представлений о процедуре демократических выборов. Детей учили выполнять социальные роли: избиратель, кандидат, член избирательной комиссии, счётная комиссия, наблюдатель.
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