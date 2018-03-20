В ЕАО в сельской школе провели водопровод благодаря вмешательству прокуроров

Одну из школ села Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) администрация района не обеспечила системой водоснабжения. В учебном заведении обучаются 595 детей, пятеро из которых с ограниченными физическими возможностями. Нарушения были устранены только после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура

Вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства помещения начальных классов и кабинетов физики, химии, изобразительного искусства, биологии школы не были оборудованы умывальными раковинами, сообщается на сайте

прокуратуры Октябрьского района ЕАО 19 марта.

Такое положение дел, по мнению проведших проверку прокуроров, нарушало права детей и не обеспечивало их безопасность.

Прокурор района через суд обязал администрацию Октябрьского района оборудовать учебное заведение системой питьевого водоснабжения в соответствии со всеми санитарными требованиями, что и был сделано. На сайте прокуратуры не указано, сколько времени школа просуществовала фактически без воды, но сейчас здание оснастили централизованной системой водоснабжения, в классах установили необходимое количество умывальных раковин.

Отметим, при школе действует

интернат, он открыт в 2007 году, в нем проживают учащиеся 9-11 классов из близлежащих сел и находятся в учебном заведении с понедельника до конца уроков субботы. Их привозит и отвозит школьный автобус. «В интернате работают воспитатели и ночные няни (помощники воспитателя), прачка — техничка. Наша главная цель создавать нормальные условия для учебы и жизнедеятельности», — отмечается на сайте интерната.

Условия в школах в российской глубинке, отметим, порой оставляют желать лучшего. 14 марта сообщалось, что в Забайкальском крае из 572 школ 327 (или 57%) не имеют отапливаемых туалетов.

Причем районная администрация далеко

не всегда выполняет

требования прокуроров, как стало в случае со школой в селе Верхний Ульхун в Кыринском районе. Прокуратура через суд потребовала обязать администрацию Кыринского района профинансировать создание теплой туалетной комнаты в школе, но это требование было проигнороировано, и дети школы до сих пор вынуждены посещать надворный туалет.

назвала

позором российской власти отсутствие теплых туалетов и канализаций более чем в трех тысячах российских школ. «Я считаю, стыдно регионам, стыдно власти, стыдно сенаторам, здесь сидящим, губернаторам и всем остальным, что у нас более 3200 школ без теплых туалетов. Это здоровье детей, а потом мы удивляемся, почему у нас растет бесплодие, — возмутилась Матвиенко.