Почти 60% учителей в России недовольны своей зарплатой, несмотря на майские указы Путина

Несмотря на майские указы

Путина, 59% учителей в России в 2017 году были недовольны своей зарплатой. Об этом сообщает

Согласно полученным данным, доля недовольных в 2017 году уменьшилась по сравнению с предыдущими годами (в 2016 году о недовольстве своей зарплатой заявляли больше 65% преподавателей).

Отдельно отмечается, что уменьшилась доля учителей, которых оплата труда не устраивала полностью: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%. 29% учителей денежное вознаграждение, получаемое за их труд, «скорее устраивает», еще 11,8% — довольны «полностью», сказано в отчете.

Специалисты также проанализировали вопрос привлекательности профессии школьного учителя для молодежи. Для этого они попросили учителей со стажем рассказать, что именно может привлечь молодых специалистов в школу.

Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). Относительно высокую зарплату в качестве привлекательного фактора назвали лишь 14% опрошенных. В то же время 24% педагогов считают, что в школе нет ничего, что может быть интересно для молодых специалистов, поэтому им нет смысла идти работать в школу.

Ранее СМИ со ссылкой на исследования писали, что в 2014-2016 годах произошел резкий всплеск недовольства учителей своей зарплатой: доля тех, кого она не устраивало за этот период выросла с 53,2% до 65,3%.

В 2016/17 учебном году доля преподавателей, недовольных своей зарплатой,

увеличилась

до 34% с 28% годом ранее, и до 22% с 42% упало количество учителей, которым все нравилось в их работе в школе, писали

В марте 2018 года СМИ узнали о резком повышении

зарплат бюджетникам, в том числе и учителям. В Минтруде это объясняли выполнением «майских указов» президента.

В соответствии с этими указами, подписанными Путиным 7 мая 2012 года в день его вступления в должность президента РФ, к 2018 году средняя зарплата учителей должна вдвое превышать среднюю по региону.

Эксперты отмечали, что повышение зарплат произошло накануне очередных выборов президента РФ. В Кремле, впрочем, взаимосвязь между этими двумя факторами

отрицали