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Студенты-медики из Приморья — лучшие в АТР по хирургии
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Студенты-медики из Приморья — лучшие в АТР по хирургии 

АиФ-Владивосток 8 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
Региональная олимпиада, которая состоялась в Хабаровске в рамках отборочного этапа Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии имени академика М. И. Перельмана, стала для наших ребят путевкой в финал.
Как сообщил ректор главного медицинского вуза Приморья Валентин Шуматов, соревнования проводились по 15 номинациям в конкурсах: «Реанимация», «Детская и взрослая кардиохирургия», «Урология», «Травматология», «Нейрохирургия», «Трансплантология», «Пластическая хирургия», «Эндовидеохирургия» и другие.
«Выступления ребят оценивало представительное жюри, в состав которого вошли практикующие хирурги, опытные и известные специалисты. А председателем конкурсной комиссии выступил — сопредседатель финального этапа Московской олимпиады, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дыдыкин», — отметил Валентин Борисович. Будущие врачи из Приморья в упорной борьбе обошли достойнейших соперников, представлявших не только медицинские вузы Дальневосточного федерального округа, но и страны АТР.
«В олимпиаде участвовало восемь команд студентов из медицинских университетов — Якутска, Хабаровска, Благовещенска, две из Владивостока — мы и школа биомедицины ДВФУ, а также команды из медицинской школы университета Ниигаты (Япония), Нанкинского медицинского университета (КНР) и Шаньсийского медицинского университета (КНР). По итогам двухдневной работы — победа у нас», — говорят студенты ТГМУ.
Второе место досталось хабаровскому медуниверситету, а третье месту у якутского вуза.
Отметим, что команда победителей Региональной олимпиады и команда, занявшая второе место, смогут принять участие в финале Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии имени академика М. И. Перельмана, которая будет проходить на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова в апреле 2018 года.
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