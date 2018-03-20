«Пошутил над учителем». Зауральцу грозит суд за «минирование» школы

По данным следствия, в феврале 2018 года зауралец отправил педагогу смс о том, что в учебном заведении заложена бомба.

Как пояснил сам молодой человек, таким образом он хотел пошутить.

Меж тем из-за этого сообщения из школы были эвакуированы все ученики, преподаватели, руководство и техперсонал. На месте работали сотрудники МЧС и правоохранители.

Отметим, за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.