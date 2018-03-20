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Жители микрорайона Левенцовский создали петицию с требованием быстрее построить вторую школу
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Жители микрорайона Левенцовский создали петицию с требованием быстрее построить вторую школу 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Инициативные ростовчане собирают подписи за то, чтобы на Левенцовке быстрее приступили к строительству еще одной школы. Учебное заведение есть в плане застройки микрорайона, но когда школу возведут, не ясно.
— Район Левенцовки расстраивается, из-за чего появляется острая необходимость в местах обучения для наших деток! В шестом микрорайоне построено и введено в эксплуатацию уже много домов! По проекту есть школа, но не известно, когда соберутся ее строить! А детки уже нуждаются в ней, — сообщает автор петиции Татьяна Великова.
Петиция опубликована на сервере «Активный ростовчанин». Чтобы власти города приняли ее к рассмотрению, необходимо набрать почти 500 голосов.
В 2017 году на Жданова открылась самая большая на юге России школа № 115. Сейчас там обучается 1400 учеников. В школе 66 классов, из них 15 — первые. Здесь есть не только 1А, но и 1О и даже 1У. При этом выпускных, 11-х классов, нет. По словам родителей, первоклассников в этом году будет так же много, как и в прошлом.
Поэтому одни мамы и папы переживают, что в школе не хватит мест, а другие беспокоятся о том, что младшеклассники будут учиться во вторую смену.
— В следующем году мой ребенок пойдет во второй класс. Нам уже сказали, что занятия у нас будут начинаться днем из-за того, что будет много первоклассников. Вторая смена — крайне неудобно. Особенно зимой, когда рано темнеет, — рассказала мама одной из учениц Анна Иванова.
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