Было бы желание: около ростовской школы № 99 засыпали ямы на дороге

Как рассказали родители учеников, которые обучаются в школе № 99, на днях впервые за много лет путь к школе перестал быть бездорожьем. Если раньше после дождя огромные рытвины наполнялись водой, превращаясь в скрытые ловушки, то уже сегодня ребята будут добираться по ровной дороге.

За один день ямы засыпали землей и разровняли территорию грейдером. Сделали это после публикации на портале 161.ru.

Еще неделю назад дорога около школы выглядела так — Первый шаг на пути к школе-конфете сделан. Дорогу разровняли сразу поле того, как информация о проблемах в учебном заведении появилась на портале 161.ru, — рассказала Ольга Муратбекова.

Но, кроме неровной до сегодняшнего дня дороги, по словам ростовчан, в школе много других проблем.

Осыпающаяся штукатурка, сырость из-за протекающей крыши, непрезентабельный фасад и ямы — все эти «прелести» в ростовской школе № 99 портят настроение родителям и детям. Еще большее недовольство у родителей учеников вызывает тот факт, что ежегодно с каждого школьника собирают внушительную сумму. Родители недоумевают: почему, несмотря на спонсорскую помощь, учебное заведение в таком удручающем состоянии? Директор, в свою очередь, настаивает на том, что никого не принуждает платить, а ремонт в школе делают в силу возможностей.