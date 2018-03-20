В России предлагают создать базу достижений школьников для приёма в вузы

Молодёжный парламент при Госдуме предлагает создать в России базу достижений школьников в виде портфолио, при помощи которого вузы смогут принимать на обучение выпускников в соответствии с их талантами. Инициативу озвучат во вторник, 20 марта на круглом столе в Госдуме, который будет посвящён обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами. Об этом RT сообщила председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева . По задумке авторов инициативы, вузы при приёме на обучение новых абитуриентов должны ориентироваться не только на результаты ЕГЭ, но и на достижения молодых людей во время их обучения в школе. Ими могут быть: общественная деятельность, призы на региональных научных олимпиадах, творческих конкурсах или спортивных соревнованиях.

Таким образом, база достижений поможет выстраивать образовательный и карьерный путь граждан в соответствии с их способностями и талантами.

«Важно знать то, что отличает школьника от остальных. Здесь задача в том, чтобы вузы могли максимально широко учитывать способности человека при его поступлении. Чтобы была не только плоская шкала оценки в виде ЕГЭ. В вузах должны понимать, что им эффективнее принять человека, который, может быть, на один-два балла по ЕГЭ по физике заработал меньше других, но при этом победил на региональной олимпиаде», — сказала Воропаева.

Она подчеркнула, что такие результаты могут учитываться лишь в том случае, если вчерашний школьник поступает на соответствующий его достижениям факультет.

Базу портфолио предполагается создать на основе больших данных (big-data) и технологии блокчейн. В ней администрации школ и сами учащиеся смогут разместить свои персональные данные и подтверждающие достижения документы. Например, сканы сертификатов или дипломов.

Воропаева отметила, что в системе также предлагается информировать школьников о проводящихся и будущих олимпиадах и конкурсах, чтобы молодые граждане могли себя проявить.

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