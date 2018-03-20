В России предлагают создать базу достижений школьников для приёма в вузы 

Молодёжный парламент при Госдуме предлагает создать в России базу достижений школьников в виде портфолио, при помощи которого вузы смогут принимать на обучение выпускников в соответствии с их талантами. Инициативу озвучат во вторник, 20 марта на круглом столе в Госдуме, который будет посвящён обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами. Об этом RT сообщила председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева. По задумке авторов инициативы, вузы при приёме на обучение новых абитуриентов должны ориентироваться не только на результаты ЕГЭ, но и на достижения молодых людей во время их обучения в школе. Ими могут быть: общественная деятельность, призы на региональных научных олимпиадах, творческих конкурсах или спортивных соревнованиях.
Таким образом, база достижений поможет выстраивать образовательный и карьерный путь граждан в соответствии с их способностями и талантами.
«Важно знать то, что отличает школьника от остальных. Здесь задача в том, чтобы вузы могли максимально широко учитывать способности человека при его поступлении. Чтобы была не только плоская шкала оценки в виде ЕГЭ. В вузах должны понимать, что им эффективнее принять человека, который, может быть, на один-два балла по ЕГЭ по физике заработал меньше других, но при этом победил на региональной олимпиаде», — сказала Воропаева.
Она подчеркнула, что такие результаты могут учитываться лишь в том случае, если вчерашний школьник поступает на соответствующий его достижениям факультет.
Базу портфолио предполагается создать на основе больших данных (big-data) и технологии блокчейн. В ней администрации школ и сами учащиеся смогут разместить свои персональные данные и подтверждающие достижения документы. Например, сканы сертификатов или дипломов.
Воропаева отметила, что в системе также предлагается информировать школьников о проводящихся и будущих олимпиадах и конкурсах, чтобы молодые граждане могли себя проявить.
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