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После стрельбы в школе во Флориде учеников обязали носить прозрачные рюкзаки
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После стрельбы в школе во Флориде учеников обязали носить прозрачные рюкзаки 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Администрация школы Marjory Stoneman Douglas в штате Флорида в США, где в феврале произошла стрельба, потребовала, чтобы ученики носили прозрачные рюкзаки.
Как сообщает издание Miami Herald со ссылкой на заявление директора учебного заведения, новые меры были введены на фоне «запросов об усилиях округа по защите школьных комплексов и расширению протоколов безопасности». Нововведение вступит в силу со 2 апреля, когда у детей закончатся весенние каникулы.
Кроме того, учащиеся должны будут носить на территории школы именные значки. Не исключено, что в учебном заведении также установят металлодетекторы.
Ранее губернатор штата Флорида Рик Скотт подписал принятый легислатурой штата новый закон, который вводит некоторые ограничения на ношение оружия. Закон разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие. Также повышен минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года. А при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания сроком в три дня.
Инцидент произошел 14 февраля в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд. Жертвами стрельбы стали 17 человек. 19-летнего стрелка Николаса Круза обвинили в 17 убийствах. Он полностью признал свою вину.
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