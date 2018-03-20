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Одиннадцатиклассники 20 марта напишут всероссийскую проверочную работу по иностранному языку
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Одиннадцатиклассники 20 марта напишут всероссийскую проверочную работу по иностранному языку 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Проведение всероссийских проверочных работ, которые напишут весной текущего года учащиеся 4, 5, 6 и 11 классов, стартует 20 марта с проверочной работы по иностранному языку для 11 классов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, ВПР по иностранному языку проводится впервые, участие в ней школ является добровольным. Проверочные работы пройдут по английскому, французскому и немецкому языкам. Они включают в себя письменную и устную части. В 2018 г. школы имеют право выбора — проводить всю работу полностью или только ее письменную часть.
«ВПР по английскому языку в письменной форме проведут почти 12 тыс. школ из 84 субъектов РФ, в письменной и устной форме — около 1,2 тыс. школ. 385 школ проведут письменную проверочную работу по французскому языку, 49 — письменную и устную. Письменная проверочная работа по немецкому языку пройдет примерно в 2,6 тыс. школ, письменная и устная — почти в 200 школах», — отметили в ведомстве.
Там также пояснили, что письменная часть работы состоит из 18 заданий, устная содержит два задания, каждое из которых предполагает свободный ответ. Устная часть выполняется на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории после завершения выполнения письменной части. В первом задании устной части требуется прочесть вслух фрагмент текста, во втором задании — описать фотографию. Второе задание является альтернативным: выпускник должен выбрать одну из трех предложенных фотографий и выполнить задание только относительно этой фотографии.
ВПР — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. В 11 классах ВПР пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ.
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