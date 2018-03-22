Комитет Госдумы поддержал законопроект об открытии клиринговых счетов в драгоценных металлах

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об открытии торгового счета участников клиринга не только в рублях и иностранной валюте, но и в драгоценных металлах. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.

Данный документ был внесен в Госдуму рядом депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

Авторы отмечают, что законопроект является законом-спутником принятого в июле 2017 г. закона, позволяющего с 1 июня 2018 г. размещать банковские вклады в драгметаллах.

Указывается, что в действующей редакции закона о клиринге на банковском торговом счете и на банковском клиринговом счете учитываются денежные средства в рублях и в иностранной валюте. Таким образом, содержащиеся в законе о клиринге положения о торговых и клиринговых банковских счетах будут препятствовать возможности зачисления и учета по указанным счетам драгоценных металлов в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

«В связи с этим законопроектом предлагается внести в закон о клиринге ряд поправок юридико-технического характера, которые позволят зачислять и учитывать драгоценные металлы на торговых и клиринговых банковских счетах», — говорится в пояснительной записке.