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Комитет Госдумы не поддержал законопроект об увеличении практики в вузах
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Комитет Госдумы не поддержал законопроект об увеличении практики в вузах 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: Галерея Чижова
Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об увеличении продолжительности практики в вузах, а именно не менее одной десятой части времени от продолжительности образовательной программы. Решение принято в ходе заседания комитета.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатом от ЛДПР Василием Власовым.
«Предлагаемый законопроект увеличит минимальную продолжительность практики. Принятие данного законопроекта положительно отразится и на экономике страны, создавая условия для привлечения обучающихся к более раннему ведению трудовой деятельности», — указывается в пояснительной записке.
В тексте законопроекта отмечается, что практика обучающихся по образовательным программам прикладного бакалавриата высшего образования должна составлять не менее 1/10 от общего количества зачетных единиц, предусмотренных на освоение конкретной образовательной программы. Практика обучающихся по образовательным программам академического бакалавриата высшего образования должна составлять не менее 1/5 от общего количества зачетных единиц, предусмотренных на освоение конкретной образовательной программы.
На данный законопроект получен также отрицательный отзыв правительства РФ.
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