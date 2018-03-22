Комитет Госдумы не поддержал законопроект об увеличении практики в вузах

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об увеличении продолжительности практики в вузах, а именно не менее одной десятой части времени от продолжительности образовательной программы. Решение принято в ходе заседания комитета.

Василием Власовым. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатом от ЛДПР

«Предлагаемый законопроект увеличит минимальную продолжительность практики. Принятие данного законопроекта положительно отразится и на экономике страны, создавая условия для привлечения обучающихся к более раннему ведению трудовой деятельности», — указывается в пояснительной записке.

В тексте законопроекта отмечается, что практика обучающихся по образовательным программам прикладного бакалавриата высшего образования должна составлять не менее 1/10 от общего количества зачетных единиц, предусмотренных на освоение конкретной образовательной программы. Практика обучающихся по образовательным программам академического бакалавриата высшего образования должна составлять не менее 1/5 от общего количества зачетных единиц, предусмотренных на освоение конкретной образовательной программы.