Родители во Владивостоке отказались переносить начало учебного года

Во Владивостоке 18 марта прошел школьный референдум, на котором родителям предложили перенести начало учебного года и внедрить в систему обучения электронные учебники. По обоим вопросам родители проголосовали отрицательно. Как сообщило информационное агентство PrimaMedia, в голосовании приняли участие почти 50 000 человек.

По вопросам школьных преобразований, которые затрагивали и другие проблемы, предложили проголосовать населению 12 муниципальных краев. Большинство принявших участие в референдуме отказалось от изменений учебного процесса.

За перенос начала обучения на 15 сентября проголосовало меньше половины родителей — 44,6%. Заменить бумажные учебники электронными согласились всего 19,8%.

Представитель городской администрации отметила, что референдум прошел успешно. Чиновница подчеркнула, что муниципальным властям удалось узнать мнение большого числа родителей.