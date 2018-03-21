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Родители во Владивостоке отказались переносить начало учебного года
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Родители во Владивостоке отказались переносить начало учебного года 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке 18 марта прошел школьный референдум, на котором родителям предложили перенести начало учебного года и внедрить в систему обучения электронные учебники. По обоим вопросам родители проголосовали отрицательно. Как сообщило информационное агентство PrimaMedia, в голосовании приняли участие почти 50 000 человек.
По вопросам школьных преобразований, которые затрагивали и другие проблемы, предложили проголосовать населению 12 муниципальных краев. Большинство принявших участие в референдуме отказалось от изменений учебного процесса.
За перенос начала обучения на 15 сентября проголосовало меньше половины родителей — 44,6%. Заменить бумажные учебники электронными согласились всего 19,8%.
Представитель городской администрации отметила, что референдум прошел успешно. Чиновница подчеркнула, что муниципальным властям удалось узнать мнение большого числа родителей.
Другое предложение по модернизации школьного образования предложили вчера в Молодежном парламенте при Госдуме. По мнению его председателя, в стране следует ввести базу достижений школьников.
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