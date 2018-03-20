Стрельба произошла в школе в США

В американской школе в штате Мэриленде произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

В настоящее время территория школы оцеплена. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают местные СМИ, на место происшествия выехала полиция.