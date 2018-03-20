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Стрельба произошла в школе в США
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Стрельба произошла в школе в США 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Главный региональный
В американской школе в штате Мэриленде произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.
В настоящее время территория школы оцеплена. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщают местные СМИ, на место происшествия выехала полиция.
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