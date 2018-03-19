В одной из школ Северного Тушина прошли первые занятия по программе «Активное долголетие»

В школе №1399 района Северное Тушино прошли первые занятия для москвичей старшего возраста по городской программе «Активное долголетие».

— Объединения для участников проекта, реализуемые в нашей школе, — это информационные технологии, иностранные языки и клуб любителей хоровой музыки. Этот проект для тех, кто хочет оставаться активным, общаться с интересными людьми, заниматься самообразованием, творчеством и полностью раскрыть свой потенциал, — отметили в администрации школы.