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В одной из школ Северного Тушина прошли первые занятия по программе «Активное долголетие»
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В одной из школ Северного Тушина прошли первые занятия по программе «Активное долголетие» 

Префектура СЗАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В школе №1399 района Северное Тушино прошли первые занятия для москвичей старшего возраста по городской программе «Активное долголетие».
— Объединения для участников проекта, реализуемые в нашей школе, — это информационные технологии, иностранные языки и клуб любителей хоровой музыки. Этот проект для тех, кто хочет оставаться активным, общаться с интересными людьми, заниматься самообразованием, творчеством и полностью раскрыть свой потенциал, — отметили в администрации школы.
Напомним, участниками проекта могут стать пенсионеры, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Прием заявок ведется в филиале «Северное Тушино» территориального центра социального обслуживания «Тушино» по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1.
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