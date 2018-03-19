Дошкольники из Бабушкинского приняли участие в отборочном туре фестиваля «Моя Москва»

Танцевальный коллектив «Радость» дошкольного отделения государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1558» 15 марта принял участие в очном отборочном туре Открытого московского многожанрового детско-юношеского фестиваля-конкурса «Моя Москва».

— Коллектив поборется за победу в номинации «Хореографическое искусство». Мы с нетерпением ждем первых результатов, — рассказали в школе.

Отметим, что воспитанники школы № 1558 регулярно занимают призовые места на городских олимпиадах и конкурсах. (вт)