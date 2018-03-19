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Дошкольники из Бабушкинского приняли участие в отборочном туре фестиваля «Моя Москва»
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Дошкольники из Бабушкинского приняли участие в отборочном туре фестиваля «Моя Москва» 

Управа района Бабушкинский 6 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Танцевальный коллектив «Радость» дошкольного отделения государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1558» 15 марта принял участие в очном отборочном туре Открытого московского многожанрового детско-юношеского фестиваля-конкурса «Моя Москва».
— Коллектив поборется за победу в номинации «Хореографическое искусство». Мы с нетерпением ждем первых результатов, — рассказали в школе.
Отметим, что воспитанники школы № 1558 регулярно занимают призовые места на городских олимпиадах и конкурсах. (вт)
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