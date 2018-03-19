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Подмосковье готово к проведению досрочного периода ЕГЭ‑2018
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Подмосковье готово к проведению досрочного периода ЕГЭ‑2018 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В Московской области все готово к проведению досрочного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году, который пройдет с 21 марта по 11 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
Досрочно ЕГЭ-2018 сдадут около 1,9 тысячи человек, основная часть их — выпускники прошлых лет. Остальные участники — это выпускники текущего года, обучающиеся колледжей и техникумов, не завершившие образование в прошлые годы и обучающиеся иностранной организации.
«В Подмосковье для проведения ЕГЭ созданы шесть пунктов проведения экзаменов. Ими стали: гимназия №1 в Балашихе; школа №10 имени Астрахова в Мытищах; лицей №13 в Химках; школа №1 с УИОП в Раменком; школа №12 в Красногорске; лицей №2 в Одинцове», — говорится в сообщении.
Кроме того, один пункт организован на базе УФСИН в Можайском районе, также подготовлен резервный ППЭ на базе гимназии №7 в Чехове.
«Все пункты проведения экзаменов оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн, трансляция будет осуществляться на федеральный портал смотриегэ.ру. и в ситуационный центр по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА на территории Московской области. Также 100% ППЭ оборудованы металлоискателями и системами подавления сигналов подвижной связи». — подчеркивается в материале.
При проведении ЕГЭ в досрочный период используется технология печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в пункте.
Самым популярным предметом по выбору стало обществознание — его будут сдавать 741 участник, на втором месте биология, далее, с незначительным отрывом, история, а завершают список физика и литература.
Контролировать ход экзаменов и следить за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в Подмосковье подготовлен и аккредитован 41 общественный наблюдатель, в числе которых 16 представителей Российского союза молодежи.
В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля
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