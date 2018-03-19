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Название новой дошкольной образовательной площадки выберут жители Щербинки
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Название новой дошкольной образовательной площадки выберут жители Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 7 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2122»
Жители Щербинки определят название для новой дошкольной площадки образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа. Развивающие занятия для детей будут проводиться на территории жилого комплекса. По адресу: улица Барышевская дом №16 располагается новая образовательная площадка, для которой требуется название. Всего участникам предложено три варианта: «Теремок», «Звездочка» и «Елочка» — из которых выбрать можно только один, уточнили на официальном портале образовательного комплекса.
Проголосовать можно на сайте школы №2122 — http://sch5tn.mskobr.ru/novosti/vybiraem_nazvanie_novoj_doshkol_noj_obrazovatel_noj_plowadki_vmeste/
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