Название новой дошкольной образовательной площадки выберут жители Щербинки

Фото: официальный сайт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2122»

Жители Щербинки определят название для новой дошкольной площадки образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа. Развивающие занятия для детей будут проводиться на территории жилого комплекса. По адресу: улица Барышевская дом №16 располагается новая образовательная площадка, для которой требуется название. Всего участникам предложено три варианта: «Теремок», «Звездочка» и «Елочка» — из которых выбрать можно только один, уточнили на официальном портале образовательного комплекса.

Проголосовать можно на сайте школы №2122 — http://sch5tn.mskobr.ru/novosti/vybiraem_nazvanie_novoj_doshkol_noj_obrazovatel_noj_plowadki_vmeste/