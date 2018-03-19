Россия: почему миллионы выпускников работают не по специальности?

Около трети выпускников вызов работают не по специальности, причем каждый четвертый закончивший институт трудится на работе, не требующей высшего образования. С одной стороны, выпускники сталкиваются с разнообразными трудностями при поиске работы, с другой — их навыками недовольны 91% работодателей.

Причины, по словам экспертов, в том, что система образования не соответствует запросам рынка труда — ни по количеству выпускников, ни по качеству их подготовки. Юристов и экономистов в 10 раз больше потребностей рынка, в то время как не хватает специалистов в сферах информационных технологий, науки и здравоохранения. В учебных заведениях устаревшее оборудование, преподаватели не могут сконцентрироваться только на своей работе из-за низких зарплат, а сами студенты в период обучения работают не для получения навыков, а для заработка денег.

Согласно последним полным данным Росстата (исследования проводятся каждые пять лет), в 2010-2015 годах получили диплом 10,7 миллиона человек. Из них 5,5 миллиона выпускников (из 7,3 миллиона искавших работу) столкнулись с трудностями при трудоустройстве, главным образом из-за отсутствия опыта (3,8 миллиона), низкого уровня зарплаты (2,3 миллиона), в связи с отсутствием вакансий (1,7 миллиона) и из-за трудности найти работу по специальности (1,2 миллиона). В результате в первый год после выпуска трудоустроились 5,9 миллиона человек из 7,3 миллиона, искавших работу, следовательно, остались без работы в этот период — 1,4 миллиона.

Проблемы с трудоустройством испытывают выпускники как высших учебных заведений, так и средних. По данным Минобразования РФ, из получивших диплом в 2014 году, сидели без работы в течение года 43% выпускников средних учебных заведений и 23%выпускников вузов. По выпускникам 2015 года имеются данные только по вузам: в течение года не смогли трудоустроиться 25% человек.

Отсутствие профессиональных навыков

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2005 — 2015 годах снизился интерес работодателей к выпускникам. Например, в строительстве доля предприятий, нанимавших выпускников, сократилась с 70% в 2005 году до 43% в 2015 году, в торговле — с 53% до 38%, в промышленности — с 73% до 62%. Руководители российских компаний не удовлетворены навыками самоорганизации выпускников, их умением анализировать, решать задачи в нестандартных ситуациях, а их профессиональную подготовку они оценивают в 3,5-3,7 балла из пяти.

О нехватке у выпускников вузов практических навыков, по данным ВЦИОМ, заявляет 91% работодателей, у выпускников средних профессиональных организаций, по информации «Бостон консалтинг групп» (The Boston Consulting Group), 60% работодателей.

Согласно выводам BCG, приобретению профессиональных навыков учащихся препятствует то, что система образования «не слышит» бизнес. Также этому способствует бедность материально-технической базы учебных заведений.

«Большая часть станочного парка в России — аналоговое оборудование. Но аналоговый тип был характерен до 1980-х годов, сейчас уже совсем другие реалии», — считает Роберт Уразов , генеральный директор союза WorldSkills Russia. Качественной подготовке студентов мешает и недостаток цифровых средств.

Компенсировать нехватку практических навыков мог бы опыт работы по профессии. Однако во время учебы большинство студентов средних учебных заведений (61,8%) работают не по специальности. Больше половины студентов всех видов учебных заведений (54%) работают исключительно для удовлетворения финансовых потребностей. За опытом, который впоследствии могли бы оценить работодатели, идут лишь 21,5% студентов средних профессиональных организаций и 28% студентов вузов.

Трудности преподавания

Есть вопросы и к уровню преподавания. Например, по данным ВШЭ на 2015 год, только 3,9% преподавателей средних учебных заведений используют в обучении студентов научную литературу на иностранном языке и 7% педагогов — учебную литературу. Это связано с низким уровнем владения иностранными языками и преподавателей, и студентов.

Нежелание преподавателей повышать свой уровень во многом объясняется их низкой зарплатой и высокой учебной нагрузкой. Несмотря на обещания государства повысить среднюю зарплату педагогов, ее уровень в 2017 году составил 76% к уровню в обрабатывающих производствах, и это всего на 1% больше, чем в 2011 году.

«Преподаватели вузов и школьные учителя получают нищенскую, унизительную зарплату, недостойную высокообразованных людей… Жалованье провинциального профессора составляет… менее 500 евро… Это превращает российских преподавателей в люмпен-пролетариев умственного труда, вынужденных постоянно искать дополнительные источники существования, что плачевно сказывается и на качестве их труда, и на их здоровье» — говорится в открытом письме министру образования РФ (апрель 2017 года), автором которого является Вера Афанасьева , профессор Саратовского госуниверситета.

Несоответствие ожиданиям работодателя

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Odgers Berndtson Романа Тышковского, спрос работодателей не соответствует предложению вузов ни по количеству специалистов, ни по качеству их подготовки. По данным Рособрнадзора, юристов и экономистов выпускается в 10 раз больше необходимого количества. А по информации ЦБ , дефицит квалифицированных кадров наблюдается в здравоохранении, образовании, науке, технике и информационных технологиях.

Частично несоответствие рабочей силы запросам рынка труда может быть вызвано сильной распространенностью работы не по специальности. По различным данным, не по своей специальности работают от 60% до 73% экономически активного населения.

Другая особенность российского рынка труда заключается в том, что каждый четвертыйвыпускник вуза выполняет работу, не требующую высшего образования. Например, такое образование имеют 14% российских продавцов и охранников. Это объясняется тем, что многие работодатели ищут сотрудников с высшим образованием не потому, что оно требуется в работе.

«Работодатель считает, что высшее образование дает работнику некий кругозор, кроме того, люди с высшим образованием более ответственные и лучше обладают коммуникативными навыками», — считает директор центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства и госслужбы Татьяна Клячко.

На фоне чисто российских проблем, в остальном мире, по мнению Клячко, растет спрос на либо очень высококвалифицированных специалистов, либо просто на ответственных исполнителей. Эта тенденция наблюдается на фоне развития информатизации и использования технологий.