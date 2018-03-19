Школы Сыктывкара закрыли на карантин

Все школы Сыктывкара закроются на карантин с 20 марта. Об этом сообщается на странице города в социальной сети «Вконтакте».

"По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по итогам анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории МО ГО «Сыктывкар» за период 12.03.2018 по 18.03.2018 в городе за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 3574 человека, в том числе 2612 детей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 73,1% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. 26,9% приходится на взрослое население. Количество заболевших значительно превышает эпидемический прогноз.

Занятия в школах не будут проводится до 29 марта.

В начале марта сообщалось, что в школах Кургана объявили карантин.