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Школы Сыктывкара закрыли на карантин
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Школы Сыктывкара закрыли на карантин 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Все школы Сыктывкара закроются на карантин с 20 марта. Об этом сообщается на странице города в социальной сети «Вконтакте».
"По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по итогам анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории МО ГО «Сыктывкар» за период 12.03.2018 по 18.03.2018 в городе за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 3574 человека, в том числе 2612 детей", — говорится в сообщении.
Сообщается, что 73,1% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. 26,9% приходится на взрослое население. Количество заболевших значительно превышает эпидемический прогноз.
Занятия в школах не будут проводится до 29 марта.
В начале марта сообщалось, что в школах Кургана объявили карантин.
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