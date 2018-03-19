В ООН заявили о тотальном сокращении числа обучающихся на украинском языке в Крыму 

Число обучающихся на украинском языке в Крыму с 2014 года сократилось на 97%, следует из доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
В документе отмечается, что в нынешнем учебном году на украинском языке в республике учатся 318 учеников или 0,2% детей, посещающих общеобразовательные школы Крыма, передает «Радио свобода».
Кроме этого, в ООН отметили, что примерно на 50% уменьшилось количество детей, изучающих украинский язык как предмет или в рамках внешкольного обучения.
На крымскотатарском языке, как отметили в ООН, учатся около 5,6 тыс. школьников (3% от общего количества учащихся), за последние годы эта цифра осталась стабильной. При этом 21,6 тыс. школьников изучают крымскотатарский язык как предмет, выбранный курс либо в рамках внешкольного обучения, что на 12% больше, чем в предыдущем учебном году.
Напомним, в субботу, 16 марта, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самым главным достижением присоединения Крыма к России стало сохранение жизней 2,5 млн человек, «которые получили возможность свободно развиваться, получать образование для своих детей на том языке, на котором они хотят, будь то русский, украинский или крымско-татарский».