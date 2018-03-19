В ООН заявили о тотальном сокращении числа обучающихся на украинском языке в Крыму

Число обучающихся на украинском языке в Крыму с 2014 года сократилось на 97%, следует из доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В документе отмечается, что в нынешнем учебном году на украинском языке в республике учатся 318 учеников или 0,2% детей, посещающих общеобразовательные школы Крыма, передает «Радио свобода»

Кроме этого, в ООН отметили, что примерно на 50% уменьшилось количество детей, изучающих украинский язык как предмет или в рамках внешкольного обучения.

На крымскотатарском языке, как отметили в ООН, учатся около 5,6 тыс. школьников (3% от общего количества учащихся), за последние годы эта цифра осталась стабильной. При этом 21,6 тыс. школьников изучают крымскотатарский язык как предмет, выбранный курс либо в рамках внешкольного обучения, что на 12% больше, чем в предыдущем учебном году.