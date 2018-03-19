Ребята из школы № 1534 завоевали 1 место в межрайонных соревнованиях

На днях в школе № 1280 прошел межрайонный этап соревнований «Школа мяча», в котором приняли участие команды образовательных учреждений районов Академический, Ломоносовский, Гагаринский, в котором приняли участие и самые юные спортсмены из школы № 1534.

Ребята из дошкольного отделения 3 школы № 1534 приняли участие в межрайонном этапе соревнований «Школа мяча», но показали себя достойными соперниками и блестяще отстаивали честь своего образовательного учреждения. По результатам соревнований дошколята уверенно взяли 1 место на пьедестале почета и теперь принимают поздравления.