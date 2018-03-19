Минобрнауки поддержало новые образовательные стандарты по литературе

«В министерстве убеждены, что рассматриваемый проект Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) позволит обеспечить не номинальное, а реальное единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе любого региона нашей страны. Излишняя вариативность программ затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка, например, при переходе из одной школы в другую по каким-либо субъективным причинам», — сказали в ведомстве.

Проект был разработан с участием экспертных групп Российской академии образования, МПГУ, широкого ряда ассоциаций предметников-словесников, а также прошел экспертизу РАН

«Отдельно отметим, что проект ФГОС единогласно одобрен экспертами на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию», — отметили в ведомстве.