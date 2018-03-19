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Минобрнауки расширило состав наблюдателей на Всероссийской олимпиаде школьников
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Минобрнауки расширило состав наблюдателей на Всероссийской олимпиаде школьников 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минобрнауки расширило состав общественных наблюдателей и экспертов на Всероссийской олимпиаде школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"В текущем учебном году расширен состав общественных наблюдателей и экспертов, призванных обеспечить соблюдение утвержденного Минобрнауки России порядка проведения олимпиады на местах. Информация от экспертов и наблюдателей будет поступать в Минобрнауки России, что позволит своевременно выявлять нарушения и оперативно на них реагировать", — отметили в пресс-службе.
20 марта в Волгограде открывается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В течение 5 дней около 200 учащихся будут соревноваться за право стать победителем или призером олимпиады.
Всероссийская олимпиада школьников — массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Олимпиада проводится по 24 предметам в течение учебного года с сентября по май и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа получают диплом, дающий право поступления при наличии аттестата без экзаменов в любой университет РФ по профилю олимпиады и награждаются специальной премией правительства РФ. Плата за участие в олимпиаде не взимается.
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