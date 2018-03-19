Минобрнауки расширило состав наблюдателей на Всероссийской олимпиаде школьников

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Минобрнауки расширило состав общественных наблюдателей и экспертов на Всероссийской олимпиаде школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В текущем учебном году расширен состав общественных наблюдателей и экспертов, призванных обеспечить соблюдение утвержденного Минобрнауки России порядка проведения олимпиады на местах. Информация от экспертов и наблюдателей будет поступать в Минобрнауки России, что позволит своевременно выявлять нарушения и оперативно на них реагировать", — отметили в пресс-службе.

20 марта в Волгограде открывается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В течение 5 дней около 200 учащихся будут соревноваться за право стать победителем или призером олимпиады.