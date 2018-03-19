В школах искусств Московской области увеличилось количество учеников на 30%

За три года в подмосковных школах искусств количество учеников выросло на 30%. В них обучаются 92 тысячи воспитанников. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства культуры Московской области.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, дети понимают, что подмосковное правительство к ним не безразлично, поэтому в области появляется все больше юных талантов, а также растет количество учеников школ искусств.

За три года у нас контингент увеличился более чем на 20 тысяч детей, то есть с 70 тысяч до 92 тысяч. Это фактически 30% роста. Мне кажется, что большей поддержки, чем в Московской области , нет, наверное, ни в одном регионе, потому что у нас реализуется целый комплекс мер для развития художественных, музыкальных школ искусств. Проходит очень большое количество ремонтов, строек

За 2017 год в Подмосковье были открыты три школы искусств, а за 2016–2017 годы отремонтировали 17 школ искусств.

Ранее телеканал «360» сообщил, что с 15 апреля запись в подмосковные детские школы искусств или художественные школы будет осуществляться в электронном виде.