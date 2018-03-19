Ученики школы в Восточном Дегунине победили на городском конкурсе по испанскому языку

В прошедшую среду, 14 марта, ученики школы № 1296 успешно выступили на городском межшкольном конкурсе по испанскому языку, став лидерами. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Команда Juanitos из 6 «Б» класса под руководством Лилии Буровой одержала победу и завоевала главный приз — макет корабля Христофора Колумба «Санта Мария», — поделился сотрудник администрации. — После окончания конкурса у наших победителей взяли интервью для местного школьного телевидения.

Напомним, школа № 1296 находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)