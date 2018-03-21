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Ученики школы №1794 в Восточном Дегунине приняли участие в конкурсе «Золотой ключик»
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Ученики школы №1794 в Восточном Дегунине приняли участие в конкурсе «Золотой ключик» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 21 марта 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В прошедший вторник, 20 марта, ученики школы № 1794 в Восточном Дегунине приняли участие в городском конкурсе «Золотой ключик» в номинации «В мире музыки». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На конкурсе выступали солисты детского творческого объединения Fantazy под руководством Натальи Чевардиной, — рассказал представитель администрации. — Хоть ребята и нервничали, они отлично исполнили свои номера.
Он также добавил, что видеозапись с выступления можно посмотреть на официальном сайте школы № 1794.
Напомним, школа находится по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)
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