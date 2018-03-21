Ученики школы №1794 в Восточном Дегунине приняли участие в конкурсе «Золотой ключик»

В прошедший вторник, 20 марта, ученики школы № 1794 в Восточном Дегунине приняли участие в городском конкурсе «Золотой ключик» в номинации «В мире музыки». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На конкурсе выступали солисты детского творческого объединения Fantazy под руководством Натальи Чевардиной, — рассказал представитель администрации. — Хоть ребята и нервничали, они отлично исполнили свои номера.

Он также добавил, что видеозапись с выступления можно посмотреть на официальном сайте школы № 1794.

Напомним, школа находится по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)