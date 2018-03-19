Электронная запись в детские школы искусств Подмосковья откроется с 15 апреля

Подмосковье с 15 апреля запись в детские школы искусств региона, запись будет осуществляться в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках реализации приоритетного проекта правительства Московской области «Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности» запись в организации дополнительного образования Московской области с 15 апреля 2018 года будет осуществляться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области и портале системы дополнительного образования Московской области», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Записаться в школу искусств или художественную школу можно по ссылкам https://uslugi.mosreg.ru и dop.mosreg.ru.

В настоящее время в Московской области работают 208 учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств — 121, детские музыкальные школы — 60, художественные — 18, хоровые — пять, хореографические — четыре). В них обучается 92 тысячи детей.