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Вуз на Соколе и крупный онлайн-кинотеатр запустят совместную магистерскую программу
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Вуз на Соколе и крупный онлайн-кинотеатр запустят совместную магистерскую программу 

Управа района Сокол города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi и расположенный на Соколе Московский авиационный институт открывают совместную магистерскую программу «Управление процессом разработки программного обеспечения». Набор стартует летом 2018 года.
«Эксперты ivi примут участие в разработке всей программы, чтении спецкурсов, проведении совместных мероприятий, постановке задач на проектные работы, организации стажировок для студентов», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Также студенты курса будут иметь возможность посещать специальные лекции и мероприятия компании ivi. Это поможет обучающимся приобрести прикладные знания в области информационных технологий.
Поступление будет осуществляться по результатам вступительных испытаний и отдельного конкурса портфолио. (жм)
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