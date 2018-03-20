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Школьники из Отрадного в преддверии Дня православной книги побывали в храме Христа Спасителя
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Школьники из Отрадного в преддверии Дня православной книги побывали в храме Христа Спасителя 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 4 «А» класса школы № 950 на минувшей неделе приняли участие в детском празднике, посвященном Дню православной книги и приуроченном к годовщине издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги «Апостол» 14 марта 1564 года. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Ребята внимательно прослушали вступительные речи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина о роли и значении книги в жизни человека, — рассказали в администрации школы.
Торжественную часть продолжила музыкально-театрализованная постановка «Загляни в свое сердце», а в заключение праздника все дети получили книжные наборы, в которые вошли книги о Москве, о Великой Отечественной войне, русские народные сказки. (ип)
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