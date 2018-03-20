Школьники из Отрадного в преддверии Дня православной книги побывали в храме Христа Спасителя

Ученики 4 «А» класса школы № 950 на минувшей неделе приняли участие в детском празднике, посвященном Дню православной книги и приуроченном к годовщине издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги «Апостол» 14 марта 1564 года. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

Торжественную часть продолжила музыкально-театрализованная постановка «Загляни в свое сердце», а в заключение праздника все дети получили книжные наборы, в которые вошли книги о Москве, о Великой Отечественной войне, русские народные сказки. (ип)