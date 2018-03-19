День открытых дверей пройдет в школе искусств на Ферганской улице

В детской школе искусств имени Балакирева на Ферганской улице, дом 23, пройдет день открытых дверей для всех, кто хочет ознакомиться с образовательными услугами, получить консультации педагогов и увидеть яркие выступления учащихся школы.

С 10 до 16 часов школа распахнет двери для желающих поступить на бюджетное отделение. С 11 до 15 часов в фойе школы педагоги проведут консультации для поступающих. В 13 часов в большом зале состоится концерт учащихся школы «Друзьям навстречу». Программа концерта обещает быть яркой и разнообразной. Зрители увидят

выступления инструментальных, хоровых, фольклорных, хореографических коллективов, а также сольные выступления учащихся школы.

Кроме того, в 15.30 в органном зале начнется концерт вокальной музыки «Весенняя фантазия», а в 16.00 все желающие смогут посетить Гала-концерт вокального конкурса «Соловьиная роща». (вт)