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День открытых дверей пройдет в школе искусств на Ферганской улице
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День открытых дверей пройдет в школе искусств на Ферганской улице 

Управа района Выхино-Жулебино 9 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В детской школе искусств имени Балакирева на Ферганской улице, дом 23, пройдет день открытых дверей для всех, кто хочет ознакомиться с образовательными услугами, получить консультации педагогов и увидеть яркие выступления учащихся школы.
С 10 до 16 часов школа распахнет двери для желающих поступить на бюджетное отделение. С 11 до 15 часов в фойе школы педагоги проведут консультации для поступающих. В 13 часов в большом зале состоится концерт учащихся школы «Друзьям навстречу». Программа концерта обещает быть яркой и разнообразной. Зрители увидят
выступления инструментальных, хоровых, фольклорных, хореографических коллективов, а также сольные выступления учащихся школы.
Кроме того, в 15.30 в органном зале начнется концерт вокальной музыки «Весенняя фантазия», а в 16.00 все желающие смогут посетить Гала-концерт вокального конкурса «Соловьиная роща». (вт)
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