Инженерный класс школы №2114 объявил набор учеников 

Набор объявлен на вакантные места в 8-й и 10-й классы, реализующие предпрофессиональное образование инженерной направленности. Об этом сообщил сайт школы №2114.
Обучение в 8-м классе инженерной направленности и в 10-м инженерном классе (в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе») связано с расширенным изучением математики, информатики, черчения и физики.
Изучение этих предметов предполагает увеличение количества часов в учебном плане, организацию проектной деятельности, а также практикумы и элективные курсы, преподавание которых ведётся в рамках сотрудничества с ЦМИТ и такими вузами как НИТУ, МИСиС, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и рядом других высших учебных заведений.
Приём на вакантные места осуществляется на основании интегрированных результатов образовательной деятельности учеников. К ним относятся:
— промежуточная и (или) итоговая аттестация ученика по русскому языку, математике, информатике и физике;
— участие в олимпиадах и конкурсах по математике, информатике и физике;
— конкурсы проектно-исследовательских работ.
Уважаемые школьники и их родители!
Для приглашения на встречу нужно направить на электронный адрес: profil.2114@mail.ru письмо с контактными данными (фамилия и имя ученика, класс в 2018-2019 учебном году, Ф. И. О. родителя, контактный телефон). В течение трёх рабочих дней вам позвонит представитель школы.
Дорогие ребята!
Школа №2114 будет рада видеть вас в числе завтрашних инженеров — учеников инженерного класса!