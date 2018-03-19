Ещё
Инженерный класс школы №2114 объявил набор учеников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инженерный класс школы №2114 объявил набор учеников 

Вестник Бутова 9 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Набор объявлен на вакантные места в 8-й и 10-й классы, реализующие предпрофессиональное образование инженерной направленности. Об этом сообщил сайт школы №2114.
Обучение в 8-м классе инженерной направленности и в 10-м инженерном классе (в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе») связано с расширенным изучением математики, информатики, черчения и физики.
Изучение этих предметов предполагает увеличение количества часов в учебном плане, организацию проектной деятельности, а также практикумы и элективные курсы, преподавание которых ведётся в рамках сотрудничества с ЦМИТ и такими вузами как НИТУ, МИСиС, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и рядом других высших учебных заведений.
Приём на вакантные места осуществляется на основании интегрированных результатов образовательной деятельности учеников. К ним относятся:
— промежуточная и (или) итоговая аттестация ученика по русскому языку, математике, информатике и физике;
— участие в олимпиадах и конкурсах по математике, информатике и физике;
— конкурсы проектно-исследовательских работ.
Уважаемые школьники и их родители!
Для приглашения на встречу нужно направить на электронный адрес: profil.2114@mail.ru письмо с контактными данными (фамилия и имя ученика, класс в 2018-2019 учебном году, Ф. И. О. родителя, контактный телефон). В течение трёх рабочих дней вам позвонит представитель школы.
Дорогие ребята!
Школа №2114 будет рада видеть вас в числе завтрашних инженеров — учеников инженерного класса!
Вестник Бутова: последние новости
Бутовских первоклашек ждёт прощание с азбукой Школа №2114 объявила набор в кадетский класс Сегодня публике представят обновлённую звезду Центрального павильона ВДНХ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина485
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»163
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение