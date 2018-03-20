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На сцене детской школы искусств имени Балакирева поставили «Краснодон»
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На сцене детской школы искусств имени Балакирева поставили «Краснодон» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В детской школе искусств имени Балакирева в пятницу, 16 марта, прошла еще одна премьера героической кантаты «Краснодон», посвященной подвигу героев-молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны, на музыку Г. Лукина и текст В. Лесового для учащихся одной из школ города Москвы.
Для всех пришедших кантату исполнил сводный духовой оркестр, в состав которого входит более 100 участников.
На мероприятии присутствовали школьники, педагоги и ветераны Кузьминского военкомата города Москвы, которые вручили медаль «Патриоты Отечества» директору ДШИ имени Балакирева Ольге Смирновой. (вт)
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