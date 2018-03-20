На сцене детской школы искусств имени Балакирева поставили «Краснодон»

В детской школе искусств имени Балакирева в пятницу, 16 марта, прошла еще одна премьера героической кантаты «Краснодон», посвященной подвигу героев-молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны, на музыку Г. Лукина и текст В. Лесового для учащихся одной из школ города Москвы

Для всех пришедших кантату исполнил сводный духовой оркестр, в состав которого входит более 100 участников.